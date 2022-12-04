«Стратеги не подозревали, с чем мы столкнемся»: Рогозин оценил вооружение для СВО

Спецоперация показала, что боевые действия вышли на новый уровень и то, что работало раньше, не всегда применимо в современных условиях. Об этом в эфире Соловьев Live рассказал руководитель военно-промышленной компании «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Экс-глава Роскосмоса заявил, что сейчас приходится «учиться с колес», но выводы будут сделаны и, скорее всего, в конечном итоге авиация и флот станут беспилотными.

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«Спецоперация поставила под сомнение очень многие вопросы, в том числе, некоторые рода и виды Вооруженных сил, их материальное оснащение. Вот, например, фронтовая авиация. Она работала в первый период, а сейчас на "ленточке" я ее не так часто вижу. Потому что средства противовоздушной обороны противника позволяют создать такой купол, что, заходя в него, точно можно потерять экипаж и самолет. Или взять ВМФ. Он на радарах горит ярким пятном... Я не уверен, что военные стратеги подозревали, с чем мы столкнемся. Нам приходится учиться с колес. Требуются определенные выводы. Скорее всего, они приведут к тому, что флот у нас будет в виде подводных дронов, а авиация — исключительно беспилотной, но обладающая гиперзвуковым оружием высокой дальности и точности», — заявил Рогозин.

Он также рассказал, что в зоне СВО не решает стратегических вопросов, а занимается «испытаниями и доводкой до ума средств тактического звена». Рогозин подчеркнул, что разработчикам современного вооружения очень важен прямой выход туда, где можно испытать технику. Причем, не с искусственными препятствиями, которые можно создать на полигоне, а с настоящими, в виде «радиоэлектронной борьбы и беспилотников противника, под обстрелом», отметил он.