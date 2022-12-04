Ученые доказали, что мужчины стареют иначе, чем женщины

Продолжительность жизни женщин значительно выше, чем у мужчин, однако женщины чаще страдают возрастными заболеваниями и побочными реакциями на лекарства. На примере антивозрастного препарата рапамицин исследователи из Института биологии старения им. Макса Планка в Кельне и Университетского колледжа Лондона доказали, что действие лекарственных средств на женщин и мужчин может существенно различаться. Их работа опубликована в журнале Nature Aging.

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«Наша долгосрочная цель — сделать так, чтобы мужчины жили так же долго, как женщины, а женщины в старости были такими же здоровыми, как мужчины. Но для этого нам нужно понять, откуда берутся различия», — объяснил один из ведущих авторов исследования Ю-Суан Лу.

Ученые давали антивозрастной препарат рапамицин самцам и самкам плодовых мушек, чтобы изучить его влияние на разные полы. Лекарство является ингибитором роста клеток и иммунорегулятором, который обычно используется при лечении рака и после трансплантации органов. В результате эксперимента они обнаружили, что препарат продлевает продолжительность жизни и замедляет возрастные патологии только у самок, но не у самцов. Аналогичный эффект был отмечен и при исследовании на мышах.

«Пол может быть решающим фактором для эффективности антивозрастных препаратов. Понимание процессов, зависящих от пола и определяющих реакцию на терапию, улучшит разработку персонализированных методов лечения», — уверена старший автор исследования Линда Партридж.

