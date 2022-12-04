В Гидрометцентре сообщили, что такого холодного начала зимы в Москве не было 20 лет

Такое холодное начало декабря последний раз наблюдалось в столичном регионе в 2002 году, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, для Москвы это достаточно редкое явление, такая «суперхолодная погода» более характерна для Архангельска.
«Понедельник может стать самым холодным днем этой зимы. Морозы усилятся до 12-14 градусов, по области — до 17 градусов ночью, а днем — 8-10 градусов, по области — до 12 градусов. Это на 8 градусов ниже нормы. Зима началась с суперхолодной погоды, такая бывает в Архангельске в январе по климату», — рассказал Вильфанд.
По его прогнозу, в последующие дни температура немного повысится: во вторник днем ожидается 6-8 градусов мороза, в среду — минус 5-7 градусов.
«Если анализировать, давно ли было такое холодное начало зимы, то в нынешнем веке такие температуры отмечались только 20 лет назад. В 2002 году была лишь аналогичная ситуация. Это очень редкое событие», — отметил Вильфанд.