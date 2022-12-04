В Гидрометцентре сообщили, что такого холодного начала зимы в Москве не было 20 лет

Такое холодное начало декабря последний раз наблюдалось в столичном регионе в 2002 году, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, для Москвы это достаточно редкое явление, такая «суперхолодная погода» более характерна для Архангельска.

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«Понедельник может стать самым холодным днем этой зимы. Морозы усилятся до 12-14 градусов, по области — до 17 градусов ночью, а днем — 8-10 градусов, по области — до 12 градусов. Это на 8 градусов ниже нормы. Зима началась с суперхолодной погоды, такая бывает в Архангельске в январе по климату», — рассказал Вильфанд.

По его прогнозу, в последующие дни температура немного повысится: во вторник днем ожидается 6-8 градусов мороза, в среду — минус 5-7 градусов.

«Если анализировать, давно ли было такое холодное начало зимы, то в нынешнем веке такие температуры отмечались только 20 лет назад. В 2002 году была лишь аналогичная ситуация. Это очень редкое событие», — отметил Вильфанд.

