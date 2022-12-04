В России снизились цены на черную икру и осетрину

Снижение цен на черную икру и рыбу осетровых пород наблюдается сейчас в Астраханской области и в целом по России. Это связано с падением потребительской активности, а также с увеличением импорта осетровых из Армении и Израиля, сообщил ТАСС глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин.

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«Кардинального повышения стоимости черной икры и осетровых видов рыб в Астраханской области в предновогодние дни не прогнозируется. Мониторинг цен по данному сегменту в регионе показывает, что наблюдается их стойкое снижение, которое характерно для всей страны, в том числе и для столицы. Это связано с увеличением импорта осетровых из Армении и Израиля, общим снижением потребительской способности населения на фоне текущей ситуации и, как следствие, падением товарооборота у некоторых предприятий», — сообщил Маркин.

По его данным, диапазон цен на черную икру сейчас колеблется от 25 тыс. до 40 тыс. рублей за килограмм готовой продукции. По сравнению с прошлым годом нижняя планка опустилась на 5 тыс. рублей. Стоимость осетров варьируются от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей за килограмм в зависимости от вида (осетр, белуга, стерлядь), способа разделки и других качественных характеристик. В данном случае снижение нижней ценовой границы в сравнении с предновогодним периодом прошлого года составило 200 рублей.

