В Шерегеш отправили первые чартерные рейсы

Стартовала чартерная программа авиакомпании «Уральские авиалинии» и туроператора Fun&Sun для туристов горнолыжного курорта в кузбасском поселке Шерегеш. Вылеты в Новокузнецк запланированы из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга каждое воскресенье, сообщил ТАСС гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

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«Сегодня прилетели первые чартерные рейсы в Новокузнецк из Москвы и Екатеринбурга для туристов горнолыжного курорта "Шерегеш". Чартерные рейсы продлятся до 26 марта 2023 года. Вылеты в Новокузнецк запланированы из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга с частотой один раз в неделю», — рассказал Рубцов.

В пресс-службе новокузнецкого аэропорта сообщили, что на первых чартерах прилетели 117 пассажиров из Екатеринбурга и 155 из Москвы. Там также отметили, что перед началом горнолыжного сезона модернизировали действующий пассажирский терминал для увеличения пропускной способности.

Стоимость недельного пакетного тура, включающего перелет, трансфер до Шерегеша и проживание, по данным туроператора, начинается от 25 тыс. рублей.