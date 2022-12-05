Акции дня: бумаги «Сбербанка» вытянули рынок

Акции «Сбербанка» вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 5 декабря. За день обыкновенные акции подорожали на +3,83% до 141,90 руб. за штуку, а привилегированные на +3,43% до 135,97 руб. за штуку.

Котировки росли в ожидании отчета банка за 11 месяцев 2022 года по РСБУ, который будет опубликован в среду.

«Банк уже в прибыли с начала года, а сам год должен закрыть по нашим оценкам с прибылью около 300 млрд рублей. Остальные показатели приходят к докризисным уровням, а значит уже в 2023 году есть все шансы показать значительное восстановление вплоть до 1 трлн рублей чистой прибыли», - комментировали ранее аналитики ИФК «Солид».

Таким образом трейдеры могут надеяться на хорошие дивиденды по итогам 2022 года.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +1,28% до 2208,28 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,65% до 1114,69!пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:02 мск составила 84,16 долларов за баррель (-1,65%). Российская валюта слабела– 62,35 руб. за доллар.