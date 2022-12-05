Алексей Кудрин согласился стать советником по корпоративному развитию «Яндекса»

Бывший глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании.

«Принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию», — написал Кудрин в своем Telegram-канале.

По словам экс-главы СП, вместе с менеджментом холдинга он намерен заняться разработкой корпоративной структуры нового предприятия, которая обеспечит «долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные».

Ранее «Яндекс» официально объявил о планах по разделению на две части. Первая, оставив за собой имя и бренд, будет ориентирована на работу внутри РФ; другая часть предположительно сменит название и займется освоением международных рынков, ей будет управлять основатель компании, уроженец Казахстана математик Аркадий Волож.

В последнем рейтинге «Эксперт-400» «Яндекс» занимает 56-е место в общем списке крупнейших российских предприятий с показателем выручки по МСФО за 2021 год 356 млрд рублей (в 2020 году — 246 млрд рублей, рост на 63%), это самый высокий показатель среди российских IT-компаний. Компания продолжает демонстрировать высокие темпы развития и в текущем году: согласно официальному отчету, в третьем квартале компания получила 133,1 млрд рублей общей выручки, что является для нее историческим рекордом: это, например, в 5,6 раза больше, чем показатели выручки пятилетней давности.

Алексей Кудрин объявил об уходе с поста главы Счетной Палаты 29 ноября; до этого стало известно о его возможном переходе в «Яндекс». В общей сложности Кудрин проработал на государственных должностях около 25 лет.