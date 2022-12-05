Азия бьет рекорды по закупке российской нефти

В понедельник, 5 декабря, вступают в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти, доставленной по морю, и ценовой потолок на нее, разработанный Большой семеркой (G7). Несколько последних недель перед этой очень важной для нефтяных рынков датой импортеры российской нефти очень энергично покупали нефть у Москвы и били при этом один рекорд за другим.

После 24 февраля коллективный Запад во главе с США ввели против России сотни и тысячи санкций. Евросоюз сейчас, например, обсуждает уже девятый по счету санкционный пакет. России пришлось переориентировать углеводородные потоки с Европы, главного импортера российских нефти и газа, на Азию. Сейчас главными покупателями нефти из России являются Китай и Индия. Именно они задавали тон в нефтяной лихорадке перед 5 декабря.

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Сниженные цены на нефтяные фьючерсы и стремление запастись российской нефтью перед вступлением в силу жестких санкций против нее привели к созданию дополнительных неопределенностей в отношении поставок нефти морем и связанных с этим услуг, включая, естественно, нехватку танкеров для ее перевозки. Готовится, кстати, к этому дефициту и Россия, резко увеличив в ноябре поиски как новых, так и старых кораблей, способных перевозить нефть.

Ноябрь стал для нефтяных рынков месяцем повышенной активности. «Черное золото» энергично скупали Индия, Южная Корея, Индия и даже Китай несмотря на низкий спрос на углеводороды из-за сильной вспышки коронавирусной пандемии в ноябре. В последнем осеннем месяце Азия покупала в среднем, по данным Refinitiv Oil Research, рекордные 29,1 млн бар./д. Oil Price напоминает для сравнения статистику по предыдущим месяцам: 26,6 млн бар./д. в сентябре и 25,6 млн бар./д. в октябре. Скачок на 13,7% по сравнению с предыдущим месяцем объясняется опасениями попасть после 5 декабря под санкции ЕС или G7. Здесь уместно напомнить, что эффективность ценового потолка зависит от количества присоединившихся к нему стран. В первую очередь, она, конечно, будет зависеть от поведения Пекина и Нью-Дели, на которые сейчас приходится почти две трети всего морского экспорта российской нефти. Шансы надавить на Поднебесную даже при помощи шантажа китайских компаний, которые, естественно, не хотят терять американский рынок и попадать под вторичные санкции, невелики. Конечно, в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе были бы очень рады, если бы к ценовому потолку присоединился Нью-Дели, но и здесь надеяться Западу особенно не на что. Конечно, ситуация может в любой момент резко измениться, но Индия накануне вступления в силу потолка заявила, что намерена закупать российскую нефть и после 5 декабря. Об этом, в частности, сообщило 2 декабря информагентство Press Trust of India со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника, имя которого не сообщается.

Китай и Индия планируют и дальше импортировать российскую нефть, но после 5 декабря, как нетрудно догадаться, у них появится еще одно основание просить у российских продавцов дополнительные скидки, пишет Bloomberg. В конце прошлой недели основной вид российской нефти, нефть марки Urals, по информации агентства, продавалась по 52 доллара за баррель, на 33,28 доллара дешевле нефти марки Brent. Напомним: в прошлом году средняя разница между нефтью этих марок составляла всего лишь 2,85 доллара за баррель.

В ноябре Россия стала главным поставщиком нефти как для Китая, так и для Индии. В рейтинге поставщиков для КНР Москва обошла, по данным Refinitiv, Эр-Рияд, а для Индии - Багдад. Китай покупал в ноябре российской нефти 1,9 млн бар./д., что на 4,4% больше, чем в октябре (1,82 млн бар./д.). Саудовская Аравия поставила в прошлом месяце КНР 1,72 млн бар./д., на 10,5% меньше, чем Россия. Кстати, суммарный импорт нефти Пекином в ноябре составил 12,16 млн бар./д. и стал самым высоким после марта 2021 года. Октябрьский импорт – 10,2 млн млн бар./д. он превзошел на 19,2%! Спрос к столь резкому рывку никакого отношения не имеет. Спрос в КНР из-за коронавирусных ограничений по-прежнему невысокий. Во всем виновато сильное желание купить побольше «черного золота» по низким ценам.

Индия, третий в мире импортер нефти, тоже установила в ноябре рекорд по ее импорту из России – 1 млн млн бар./д. Ирак отстал на 40 тыс. бар./д. или на 4,2%.