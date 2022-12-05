«Бездельники» — панк-повесть Антона Соя и онлайн-проект

Фотографии и истории собираются по необъятным просторам бывшего союза, ведь почти каждому сегодняшнему взрослому есть что достать из пыльных подполов субкультурных 80-х!

Панк-повесть “Бездельники” Антона Соя, вышедшая в издательстве “Время”, существует на стыке реальности и художественного вымысла. Правдивые истории и яркие персонажи ленинградской неформальной жизни подаются через умелую авторскую игру, где главный герой – читатель. Книгу нельзя просто прочитать, ее выходит только прожить: неделя между детством и юностью, в которой случаются и первая любовь, и стычки с дружинниками, и встречи с кумирами на квартирниках, и все, чем богаты бунтарские 80-е. “Бездельники” – живой слепок эпохи, честный и бескомпромиссный, как и герои книги. И хоть по шкале ностальгии повесть бьет все немыслимые рекорды, главным читателем повести Антон Соя видит нынешнюю молодежь: примерив на себя свободу 80-х она сможет осознать, какой невероятный и неповторимый бэкграунд за плечами нынешних повзрослевших бунтарей.

Виртуальная выставка, вдохновленная повестью, соберет документальные свидетельства о жизни неформальной молодежи без стереотипов и искажений. Личные фотографии, реальные кадры и истории из первых уст станут правдивой летописью развития субкультуры 80-х. Начиная с культовых снимков признанных мастеров кадра и заканчивая памятными карточками из самодельных фотоальбомов того времени “Бездельники” покажут кто и как формировал уличную культуру, моду, искусство и язык самовыражения, которые мы используем по сей день.

Проект “Бездельники” не очерчивает границ и ждет виртуальные экспонаты от каждого, для кого субкультурная молодость не просто броское словосочетание. Самые впечатляющие будут представлены на сайте выставки, наряду с именитыми фотографами и музыкантами, поэтами и “бездельниками” 80-х, которые уже внесли свой вклад. Среди них легендарные рок-фотографы Михаил Грушин и Алексей Кузнецов, куратор и владелец субкультурного архива “Хулиганы 80-х” Миша Бастер, учредители фонда Вени Дркина и многие другие.