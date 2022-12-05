Отказ от нулевой терпимости сильно повлиял на курс юаня

В понедельник курс китайской валюты продолжил быстрое укрепление и вырос еще на 1,1%. Впервые с 13 сентября им была достигнута отметка 6,9453 юаня за доллар. На минимуме дня американская валюта теряла более 5,2% от максимума 1 ноября (7,3285 юаней).

При этом был пробит ключевой уровень 7 юаней за доллар США. Считается, что китайские власти предпочитают видеть пару USD/CNY ниже этой отметки. В прошлый раз такое было 19 сентября.

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Месяцы волатильности активов, связанных с КНР, сменились всплеском покупок в начале прошлой недели, когда ускорился рост не только юаня, но и китайских акций. Рынок все больше убеждается в том, что Китай может отойти от политики нулевой терпимости к ковиду, а значит его экономике не будут грозить масштабные локдауны.

На днях Шанхай присоединился к Пекину, Шэньчжэню, Гуанчжоу, Чжэнчжоу и другим китайским городам в переходе к более мягким противоэпидемическим мерам. Так, во многих случаях больше не будут требоваться результаты ПЦР-теста для доступа к местному общественному транспорту и местам общего пользования.

«Мы считаем, что недавние протесты против жестких ограничений оказали влияние на власти, — написал клиентам стратег Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо. – Пара USD/CNY может увеличить свои потери на этой неделе, если появятся новые признаки того, что Китай готов смягчать свою строгую политику в отношении ковида».

Но некоторые аналитики предупреждают, что юань продолжит рост только в том случае, если Пекину удастся обеспечить устойчивое восстановление темпов роста экономики в следующем году. В этом смысле ключевым моментом для курса может стать предстоящее декабрьское заседание Политбюро ЦК КПК. Его результаты зададут основные принципы дальнейшей экономической политики страны.

«Китаю потребуется время, чтобы отказаться от политики нулевого ковида, — заявил Bloomberg экономист United Overseas Bank Хо Воей Чен. – В краткосрочной перспективе китайская экономика все еще сталкивается с трудностями из-за затянувшегося спада на рынке недвижимости, а высокий уровень заболеваемости мешает восстановлению потребления. Эти факторы могут ограничить рост юаня».