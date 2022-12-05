Дополнительные нефтегазовые доходы в ноябре оказались ниже прогноза

Минфин РФ сообщил, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам ноября оказался на 90,2 млрд рублей меньше прогнозного показателя (282,8 млрд рублей). В декабре федеральный бюджет, по оценкам министерства, должен получить более 176 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

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«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2022 года составило -90,2 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +85,9 млрд рублей», — уточнили в пресс-службе министерства финансов РФ.

В декабре, по прогнозам ведомства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере +176,1 млрд рублей.

В Минфине также отметили, что на эти средства не будут осуществляться закупки валюты и золота в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил.

