Эмбарго Евросоюза на поставки нефти из РФ официально вступило в силу

С понедельника, 5 декабря, начинает действовать шестой пакет санкций ЕС, в который входит в том числе эмбарго на импорт российской нефти.

Кроме того, вступает в силу решение ЕС, стран G7 и Австралии о ценовом потолке на нефть из РФ в размере $60 за баррель. Речь идет о запрете на перевозку и страхование российского сырья стоимостью выше установленного уровня.

Шестой пакет санкций Евросоюза против РФ, подразумевающий эмбарго на морские поставки нефти из России с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля, был принят в июне, а в сентябре министры финансов G7 объявили о планах по введению потолка цен на российскую нефть. При этом предусмотрены исключения для поставок по трубопроводам для стран ЕС, которые в силу географического положения не имеют доступа к каким-либо ресурсам помимо российских.

Москва заявила, что не будет продавать энергоресурсы странам, придерживающимся ограничений по стоимости. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, будет разработан механизм, который запретит торговлю на условиях ценового потолка независимо от его уровня. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что Россия будет напрямую договариваться с партнерами о расценках.