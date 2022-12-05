«Это армия целая»: Путин назвал количество волонтеров в России

В международный день добровольцев президент РФ Владимир Путин вручил знак «Волонтер года»-2022 руководителю народной дружины ДНР Владимиру Тараненко и пообещал «делать все, чтобы поддерживать волонтерское движение». Также глава государства сообщил, что в России насчитывается более 21 млн волонтеров — 15% от всего населения, передает пресс-служба Кремля.

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«Это наши волонтеры, а их более 21 миллиона человек – это более 15 процентов всего населения нашей огромной страны. Это армия целая, огромная армия», — заявил Путин на церемонии вручения премии #МыВместе в рамках проходящего в Москве одноименного форума.

Президент подчеркнул, что сегодня особенно важно, что волонтеры поддерживают «ребят, которые в рамках специальной военной операции выполняют важнейшие задачи по поддержке людей на Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом». Из поведения таких людей, по его словам, складывается «национальная идентичность, которая лежит в основе мощи России».

Глава государства вручил награду волонтеру года — руководителю исполкома Народного фронта в ДНР Владимиру Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тыс. жителей ДНР и занимался доставкой гуманитарных грузов.

