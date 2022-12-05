Спасут ли Европу полные хранилища газа

2022 год в Европе запомнят надолго. В этот год европейцы решили отказаться от российских энергоносителей, естественно, включая природный газ. Большую часть года европейские страны лихорадочно покупали газ у альтернативных поставщиков, не забывая, кстати, и о России.

Все лето политики и бизнесмены пугали европейских обывателей, как они будут мерзнуть зимой. Внесли свою лепту в атмосферу нервозности и страха и метеорологи, предсказывавшие суровую зиму. При низких температурах, сохраняющихся длительное время, утверждали специалисты, не помогут даже заполненные до отказа подземные газовые хранилища (ПГХ).

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Однако осенью настроения начали быстро меняться. Осень в целом в этом году выдалась в Европе аномально теплая. Это позволило максимально отодвинуть начало отопительного сезона и сберечь немало газа. Наверное, со страху европейцы несмотря на очень высокие цены сумели наполнить ПГХ почти под завязку, причем, сделали это со значительным опережением графика. Большинству людей свойственна быстрая смена настроений. Вот и в Старом Свете летняя паника быстро сменилась если не эйфорией, то, по крайней мере, благодушным настроением. Европейцы полагали, что тх прежние страхи не сбудутся и что начавшуюся, кстати, сегодня, 1 декабря, зиму, удастся пережить без особых потрясений и без веерных отключений света и массового закрытия промышленных предприятий, работающих на газе.

Эксперт Reuters Джон Кемп написал на прошлой неделе, что Европа может выйти из зимы даже с некоторым объемом газа в хранилищах, т.е. нормально пережить зиму, но при определенных условиях.

В первую очередь, это, конечно, погода, на которую человек влиять еще не научился. По крайней мере, в такой степени, чтобы превратить зиму, например, в весну. Какой бы теплой ни была зима на континенте, потребление газа в декабре и январе не может быть таким же, как, скажем, в октябре. Проще говоря, температура в январе никак не может быть такой же высокой, как в октябре. Это значит, что потребление газа для обогрева зданий зимой в любом случае будет выше, чем осенью. Особенно в странах, где отопление происходит, главным образом, как раз за счет его сжигания. Это приведет к ускорению забора газа из ПГХ и их опустошению. С другой стороны, с нынешними запасами газа это не самая большая угроза для европейцев, с которой им придется столкнуться этой зимой.

Однако в Германии нашлись осторожные чиновники, которые призывали не расслабляться. К их мнению и предупреждениям стоит прислушиваться хотя бы потому, что одним из них является Клаус Мюллер, который возглавляет Федеральное сетевое агентство (BNetzA), энергетического регулятора ФРГ. Он предупредил еще в самом начале октября, когда выдались несколько прохладных дней, что избежать чрезвычайной ситуации с газом зимой не удастся без экономии энергии как в частном и коммерческом секторах, так и, естественно, в экономике. Причем, экономии солидной, не менее 20%.

«Ситуация может стать очень серьезной, если мы значительно не сократим потребление газа,- заявил полтора месяца назад Клаус Мюллер. Тогда, кстати, Германия быстро и стабильно закачивала газ в хранилища.

В ноябре, когда ПГХ в ФРГ были наполнены уже на 99,3%, Мюллер заявил агентству Reuters, что подземные газовые хранилища могут очень быстро опустеть, если в стране не месяц и даже не несколько недель, а всего лишь несколько дней продержится очень холодная погода, потому что они приведут к резкому скачку в потреблении газа на отопление.

Джон Кемп считает, что высокие цены на газ не дадут прагматичным европейцам и, особенно, бережливым немцам включать термостаты на полную мощность даже при очень низких температурах за окном. Психологи с ним, однако, не согласны. Они утверждают, что человек не может долго мерзнуть и обязательно будет стремиться к более-менее комфортной температуре дома независимо от цены газа.

С Клаусом Мюллером большинство экспертов согласны, как минимум, в одном: главное условие для того, чтобы нынешняя зима прошла в Старом Свете без эксцессов, это умеренное потребление газа, т.е. экономия энергии. Большинство экспертов также не согласны с Джоном Кемпом, что высокие цены помогут европейцам экономить энергию.

Еще одно необходимое условие, которое, по мнению Кемпа, и в этом с ним все эксперты согласны, это сохраняющиеся поставки российского газа через территорию Украины. Сейчас Европа ежедневно получает из России 40 с небольшим миллионов кубов газа в день, но эти поставки по известным причинам в любой момент могут прекратиться. Это означает, что несмотря на всю свою решимость отказаться от российского газа, европейцы по-прежнему очень сильно от него зависят.