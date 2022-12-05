Германия потратит 10 млрд евро на покупку истребителей F-35

Германия выделила 10 миллиардов евро (10,5 миллиардов долларов) на покупку 35 истребителей F-35A Lightning II, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственный документ.

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Деньги поступят из специального фонда в размере 100 миллиардов евро, который был создан в этом году с целью нарастить поставки вооружений в немецкую армию. Поставки запланированы на период с 2026 по 2029 год. Согласно документу, в стоимость контракта входят ракеты класса "воздух-земля" и наземная инфраструктура.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал увеличить расходы на оборону.