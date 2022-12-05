Глава «КамАЗа» сообщил о намерении нарастить продажи в РФ до 50 тыс. машин в 2023 году

Автоконцерн «КамАЗ» в следующем году намерен увеличить продажи в России до 50 тыс. автомобилей.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия. По словам гендиректора компании Сергея Когогина, компания планирует нарастить долю на рынке.

Отмечается, что традиционно «КамАЗ» поставляет на российский рынок 85-90% объема выпускаемой продукции.

В текущем году автопроизводитель сохраняет планы по продаже в России 39 тыс. грузовиков, несмотря на прогнозы по снижению выручки. Экспорт ожидается на уровне 4-5 тыс. автомобилей.

Ранее «Эксперт» писал о том, что «КамАЗ», который специализируется на производстве грузовиков полной массой 14-40 тонн, планирует сформировать легковой дивизион, не консолидированный с основным бизнесом группы.

По словам Сергея Когогина, несмотря на то, что автоконцерн представляет собой международный бизнес с большим числом иностранных акционеров и партнеров, компания всегда стремилась к тому чтобы иметь достаточный уровень независимости по основным узлам компонентов.