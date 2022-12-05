Индия отреагировала на введение потолка цен на российскую нефть

Индию не беспокоит потолок цен на российскую нефть, заявил министр нефти и природного газа страны Хардип Пури, сигнализируя, что Нью-Дели намерен продолжать закупать нефть в России, сообщает Bloomberg.

На вопрос в интервью местным СМИ, каковы будут последствия ограничения цен для Индии, Пури ответил: «Никаких».

Статья по теме: Азия бьет рекорды по закупке российской нефти

«На меня не давят (западные страны по вопросу присоединения Индии к ограничениям цен на российскую нефть - ред.) и вряд ли можно на меня давить», — заявил министр новостному порталу BQ Prime.

Министр также отметил, что в настоящее время Индия закупает нефть у 39 стран, в том числе у Ирака, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и России. Импорт из России ранее составлял незначительную часть государственных закупок, поставки резко выросли в этом году.

«Мы будем покупать (нефть - ред.) у того, у кого надо», — подчеркнул Пури.

Ранее Эксперт Online сообщал, что Индия, третий в мире импортер нефти, установила в ноябре рекорд по ее импорту из России – 1 млн млн бар./д. Ирак отстал на 40 тыс. бар./д. или на 4,2%.