Китай сообщил важную новость по газопроводу «Сила Сибири 2»

Китайское издание Global Times сообщило важную новость накануне 5 декабря, дня вступления в силу европейского эмбарго на российскую нефть, доставляемую по морю, и ценового потолка G7 на нефть из России. Издание, освещающее позицию китайского правительства, заявило со ссылкой на PipeChina об окончании более чем двухгодичного строительства (2 года и 4 месяца) одного из наиболее сложных участков газопровода, по которому российский газ сможет поступать в Шанхай. Сложность заключается в том, что газопровод должен пройти по тоннелю через самую большую китайскую реку – Янцзы.
Главной составной частью данного участка проекта является, конечно, 10-километровый тоннель под Янцзы, в котором проложены три трубы диаметром 1420 мм. Строительство проходило с соблюдением всех природоохранных мер, включая защиту берегов Янцзы и прилегающих местностей от всевозможных «ЧП».
С окончанием строительства этого участка Пекин и Москва еще на шаг продвинулись к полному завершению грандиозного проекта газопровода «Сила Сибири 2», подчеркнул Линь Боцян, возглавляющий Китайский центр исследований энергетической экономики при Сямэньском университете.
Мощность газопровода «Сила Сибири 2» после окончания строительства должна составить 38 млрд кубометров газа в год. Он должен начать действовать в 2025 году. Контракт подписан China National Petroleum Corp и «Газпромом» в мае 2014 года и рассчитан на 30 лет. Его стоимость, по данным агентства «Синьхуа», составляет порядка 400 млрд долларов, а полная протяженность превышает 8 тыс. километров. Из них 3 тыс. километров проходят на территории России и 5111 – КНР.
Северный участок газопровода на северо-востоке КНР от Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян, до Чанлина, провинция Гирин, работает с 2019 года. По среднему участку от Чанлина до Юнцина, провинция Хэбэй на севере Китая, газ пошел в 2020 году.
«Проект представляет собой успешный пример взаимовыгодного международного сотрудничества и объединяет преимущества огромных ресурсов России и громадного китайского рынка»,- подчеркнул Линь.
Он также отметил, что события на Украине и стремление Поднебесной оптимизировать структуру энергетического потребления открывают новые возможности для расширения российско-китайского сотрудничества в будущем. Вице-премьер КНР Хань Чжэн призвал на днях на открытии IV Российско-Китайского экономического бизнес-форума к расширению и углублению сотрудничества в энергетической сфере. Китай и Россия, уверен Хань, должны укреплять взаимовыгодное сотрудничество и глобальную энергетическую безопасность, а также вносить посильный вклад в улучшение жизни российского и китайского народов и развитие двух стран.