Китай сообщил важную новость по газопроводу «Сила Сибири 2»

Китайское издание Global Times сообщило важную новость накануне 5 декабря, дня вступления в силу европейского эмбарго на российскую нефть, доставляемую по морю, и ценового потолка G7 на нефть из России. Издание, освещающее позицию китайского правительства, заявило со ссылкой на PipeChina об окончании более чем двухгодичного строительства (2 года и 4 месяца) одного из наиболее сложных участков газопровода, по которому российский газ сможет поступать в Шанхай. Сложность заключается в том, что газопровод должен пройти по тоннелю через самую большую китайскую реку – Янцзы.

Главной составной частью данного участка проекта является, конечно, 10-километровый тоннель под Янцзы, в котором проложены три трубы диаметром 1420 мм. Строительство проходило с соблюдением всех природоохранных мер, включая защиту берегов Янцзы и прилегающих местностей от всевозможных «ЧП».