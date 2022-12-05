Москвичам расскажут о 3D-технологиях на бесплатных вебинарах - Овчинский

Цикл бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям для всех желающих стартует в декабре в рамках совместного проекта Московской технической школы и Академии «Цифра Цифра». Первые лекции пройдут 10 и 15 декабря. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В конце июня совместно с компанией HARZ Labs в Московской технической школе была организована бесплатная программа «Базовый курс по аддитивным технологиям». Ее выпускниками стали 120 человек, причем это были не только инженеры, но и обычные слушатели, которым интересны современные 3D-технологии. Данный курс дал отличный старт для разработки новых учебных программ в этом направлении. Учитывая большой спрос на высококвалифицированных специалистов, было принято решение запустить цикл бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям», – рассказал Овчинский.

На первом вебинаре, который пройдет 10 декабря, слушателям расскажут об основных принципах работы фотополимерных принтеров, какие виды материалов нужно использовать для выращивания изделий и в каких сферах могут применяться аддитивные технологии. Кроме того, в ходе лекции специалисты в реальном времени продемонстрируют все этапы работы с 3D-принтером – от цифровой модели до готового изделия.

Главной темой второго мероприятия, запланированного на 15 декабря, станет 3D-сканирование и основные преимущества реверс-инжиниринга. Слушатели узнают про современные технологии сканирования и где они могут применяться. Также лекторы продемонстрируют процесс работы с 3D-сканером и постобработки снятого скана.

Вебинары будут интересны представителям медицинских и промышленных предприятий, студентам и сотрудникам технических вузов, а также людям, желающим освоить 3D-печать в качестве рабочей практики или хобби, добавил глава департамента.

«Философия нашего проекта – предлагать участникам только качественные и актуальные программы по 3D-печати с возможностью обучения в удобном формате: индивидуально, в группе или онлайн. На данный момент в пилотном режиме мы запустили бесплатный цикл вебинаров по основным технологиям и процессам аддитивных технологий. Нам хочется делиться знаниями и открывать новые направления использования этих технологий в производственных процессах», – отметила генеральный директор образовательного центра Академия аддитивных технологий «Цифра Цифра» Дарья Орехова.

Подать заявку на участие в мероприятиях можно на сайте Академии. По итогам вебинаров участники получат сертификат от «Московской технической школы» и Академии аддитивных технологий «Цифра Цифра».