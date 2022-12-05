Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» на хиты группы «Секрет»: самая оптимистичная премьера сезона

Новый оригинальный мюзикл театральной компании «Бродвей Москва» продюсера Дмитрия Богачева включает 21 хит легендарной группы «Секрет», из которых драматург Сергей Калужанов и режиссёр-постановщик Михаил Миронов выстроили полную оптимизма и романтики историю о бесшабашной юности и головокружительной любви в Ленинграде 80-х. Головокружительной в прямом смысле слова: история разворачивается по всему сценическому пространству — в том числе на высоте 8 метров на крышах питерских зданий и даже в воздухе! И это далеко не все зрелищные сюрпризы, которыми удивляет зрителей знаменитый театральный художник Максим Обрезков.

Гигантские акварельные видеопроекции Аси Мухиной и динамичная световая партитура Ивана Виноградова рисуют узнаваемый образ любимого Ленинграда, но вместе с тем это город-мечта из сновидений — с таинственными тенями, манящими за горизонт объемными перспективами идеальных улиц и живописным небом над ними. Чтобы воплотить все замыслы постановщиков и создать на сцене этот изменчивый красочный мир, её значительно реконструировали и установили два сразу два поворотных круга. Кстати, о мире. По сюжету место действия переносятся из Северной столицы в бурлящий жизнью иностранный порт где-то в южных морях. Каким ветром туда занесло героев, узнаете из спектакля — не будем спойлерить.

На этом впечатляющем фоне персонажи мюзикла — молодые пылкие романтики — постоянно оказываются перед выбором: быть счастливым или успешным, остаться верным себе или поддаться внутреннему конформизму, жить по шаблону, навязанному старшим поколением и обществом, или самому вершить свою судьбу. Способом, которым они выражают свои чувства и мысли, становятся песни Николая Фоменко, Максима Леонидова и их соавторов, бережно переосмысленные музыкальным руководителем и аранжировщиком мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» Евгением Заготом. Всем известные хиты «Привет», «Именины у Кристины», «Сара Бара-Бу», «Моя любовь на пятом этаже», титульная «Ничего не бойся, я с тобой» и другие не растеряли своего очарования, но стали больше отвечать вкусам юной аудитории — создатели мюзикла уверены, что молодежь включит композиции ленинградской четверки, на которых росли ее родители, в свои плейлисты. И конечно, нельзя не отметить целую россыпь стилей, которые использовала хореограф Ирина Кашуба в развернутых танцевальных сценах: здесь и буги-вуги, и рок-н-ролл, и бродвейский джаз, и даже классический балет.

Рассказывая историю о двадцатилетних, режиссер Михаил Миронов сделал ставку на молодых артистов с яркой индивидуальностью — давно в российских мюзиклах не было столько новых лиц! Именно сочетанием мастерства, вкуса и огромного постановочного опыта сложившейся творческой команды «Бродвей Москва» с незамыленным взглядом на жанр, искренностью и энергией «новичков» объясняется шквал положительных эмоций, который буквально накрывает публику на мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой». Тут и детское удивление от небывалой зрелищности, и восторг от общего настроения спектакля — невероятно доброго, смешного и трогательного, и азарт (уже не детский!), с которым зрители наблюдают за развитием сюжета, и радость узнавания себя в таких близких и настоящих героях истории, и ностальгия по атмосфере свободы и ожидания перемен, присущей 80-м. А ещё вдохновение новым звучанием суперхитов «Секрета», гордость от того, что оригинальный мюзикл создан на нашем родном материале, и восхищение актерскими работами и слаженностью ансамбля. И — как результат — уверенность, что всё будет хорошо.

Один из основателей группы “Секрет” Николай Фоменко не скрывал эмоций:

"Я потрясен вашей работой, ребята, вы потрясающие артисты, у вас большое будущее. И отдельно могу сказать: вы похожи на нас".

Гостями вечера стали известные представители шоу-бизнеса, спорта, театра и кино:

Александр Энберт, Яна Чурикова, Владислав Третьяк, Сергей Бурунов, Лариса Вербицкая, Егор Дружинин, Наталия Гулькина, Аркадий Укупник, Яна Крайнова, Асия и многие другие.

События мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» переносят зрителя в Ленинград середины 80-х — время, когда воздух был наполнен предчувствием грядущих изменений в обществе. Слава по прозвищу “Беспечный ездок” и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок. Еще один их товарищ — Денис — готовится стать дипломатом, а его старшая сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении. Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и между ними вспыхивает чувство… Смогут ли Беспечный ездок и дочка профессора-историка быть вместе и найдут ли Антон и Денис свою любовь?

«Ничего не бойся, я с тобой» — второй после мюзикла «Шахматы» совместный проект театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева и МТС Live. Стратегическим партнером постановки стала Плюс Студия, продюсерский центр сервисов Яндекса.

Премьера прошла при поддержке брендов BRUNI – итальянские игристые вина и Santa Carolina – чилийские тихие вина.