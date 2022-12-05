На Европу обрушился газовый антициклон

По итогам прошедшей недели стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе выросла по итогам торгов пятницы на 1,1%, чуть превысив 1520 долларов за тысячу кубометров. При этом цена ближайших фьючерсов на ICE днем ранее впервые с 13 октября превысила отметку 1700 долларов (максимум составил почти 1780 долларов). Цены в Европе выросли на фоне похолодания и снижения ветрогенерации, пишет «Прайм».

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Цены на газ в Европе начали резко расти из-за прихода арктического антициклона, сообщает Bloomberg. «Холодное начало декабря приведет к увеличению спроса в Центральной и Северной Европе – это может сохраниться и во второй половине месяца, если блокирующий антициклон в Арктике останется сильным», — заявил агентству метеоролог Maxar Мэттью Дросс. По словам экспертов, более мягкая, чем обычно, осень позволила коммунальным службам пополнить хранилища, но первые же затяжные холода подорвут эти запасы. Ухудшение погодных условий уже сейчас привело к росту конкуренции за топливо между Европой и Азией.

Впрочем, логика не для европейских политиков. В нормальной ситуации они уже сняли бы ненужные барьеры и начали заботиться о собственной энергобезопасности. Но даже на фоне наступающих холодов послы Евросоюза планируют в пятницу обсудить предложение ЕК по введению ограничений цены на газ на уровне 264 евро за МВт.ч (2730 евро за тысячу кубометров). Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект предложения.

С сегодняшнего дня, кстати, вступает в силу требование о введении потолка цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Россия заявила, что каким бы он ни был, продавать «черное золото» странам, которые придерживаются любых нерыночных ограничений – будь то 60 или 100 долларов, наша страна откажется полностью. Это же касается и газа. Так что перспектива у Европы, прямо скажем, незавидная.

В США ситуация, что вполне ожидаемо, получше. Фьючерсы на природный газ в Штатах показали в пятницу снижение до более чем 5% – после того, как Freeport отложил перезапуск своего завода по экспорту СПГ до конца года, а это означает рост поставок на внутренний рынок. Кроме того, средняя добыча газа в 48 штатах США выросла до рекордных 99,5 млрд куб. футов в сутки в ноябре – по сравнению с 99,4 млрд в октябре.

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Похолодание подогревает конкуренцию и цены

В среднем цены на газ в Европе на базисе TTF на прошедшей неделе выросли до 1535 за 1000 кубометров под влиянием продолжающейся выборки газа из запасов и наступления зимней погоды, констатирует аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 30 ноября упали до 92,08%. Обсуждение предложенного Еврокомиссией потолка цен на природный газ для стран ЕС продолжается, консенсус пока не достигнут. В Польшу начались поставки норвежского газа по трубопроводу Baltic Pipeline – начальные поставки составят около 10 млрд кубометров газа.

В США, продолжает эксперт, стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) на прошедшей неделе понизилась до 6,281 долл./mmbtu (225 долл. за 1000 кубометров) после очередной договоренности властей с профсоюзами железнодорожных компаний. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 25 ноября оставались на 2,5% ниже уровня прошлого года и на 2,4% ниже уровня за последние пять лет. Объем экспорта СПГ из США к 30 ноября достиг 12,8 млрд кубометров, что на 11% выше, чем в аналогичный период 2021 года.

Тем временем, указывает Лукичева, стоимость природного газа в Азии на базисе JKM выросла до 33,78 долл./mmBTU, или до 1209 долл. за 1000 кубометров на фоне пришедшего похолодания. Температура в Западном Китае достигала -48C, что стало самой сильной волной холода за последнее десятилетие. Поэтому вполне логично ожидать увеличения поставок СПГ на азиатском направлении – что означает усиления конкуренции за «голубое топливо» с Европой.

Таким образом, заключает аналитик, погодные риски начали реализовываться, и в предстоящие месяцы цены на газ будут постоянно получать поддержку во всех регионах потребления.

Статистики будет много – но не критичной

В целом начало недели демонстрирует умеренно позитивное настроение на финансовых площадках, характеризует ситуацию главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, это связано с ожиданием более медленного повышения ставок ФРС США после выхода 2 декабря отчёта по рынку труда. Продолжается подъём фондовых индексов на торгах в Азии на 1,4-4,5%. Доллар, в свою очередь, слабеет к основным валютам, а это, естественно, поддерживает и сырьевые цены.

В том же направлении, продолжает аналитик, работает решение стран ОПЕК+ сохранить динамику снижения добычи нефти на 2 млн барр/сутки. Важно и начало действия с 5 декабря эмбарго на морские поставки нефти из России в ЕС. Цена альтернативного ресурса – газа – в Европе немного поднимается в понедельник: с 1540 к 1575–1600 долл. за 1000 куб. м.

Начавшаяся неделя, вероятно, окажется достаточно спокойной для рынков, предполагает Гойхман. Члены ФРС отправились на каникулы перед последним заседанием по монетарной политике в текущем году. Не запланировано ни каких-либо критично важных событий, ни выхода значимых статистических данных.

Тем не менее, отмечает Гойхман, инвесторы обратят внимание в понедельник на данные о розничных продажах в еврозоне и индексах деловой активности в США. Во вторник выйдет прогноз о ситуации на рынках энергоносителей от EIA США. В среду – ВВП еврозоны, в пятницу – инфляция в США. По оценкам аналитика, предполагаемый диапазон цен газа на ближайшие дни будет колебаться в рамках сложившихся границ – 1400-1800 долларов.

