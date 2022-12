Объем торгов иностранными акциями на СПБ Бирже в ноябре вырос на 42%

Стоимостной объем сделок с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже в ноябре составил $3,5 млрд, что на 41,65% больше, чем в октябре ($2,47 млрд), но при этом на 91,45% меньше, чем в ноябре 2021 года ($40,93 млрд), говорится в сообщении биржи.

«Среднедневной объем торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» в ноябре увеличился на 41,18% по сравнению с октябрем и составил $0,17 млрд. Участниками торгов в режиме основных торгов в ноябре было заключено 4,51 млн сделок (2,91 млн сделок в октябре)», — уточнили в пресс-службе.

Количество активных счетов инвесторов в ноябре увеличилось на 17,17%, до 205,05 тысяч (175 тыс. в октябре). Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,77 млн.

По объему торгов с иностранными ценными бумагами лидировали акции и депозитарные расписки Tesla (8,13% от общего объема торгов в ноябре), Coinbase (6,71%), Alibaba (4,42%), NVIDIA (3,06%), Li Auto Inc. (2,5%), Apple (2,18%), Marathon Digital Holdings (2,16%), Advanced Micro Devices (1,61%), MicroStrategy Incorporated (1,57%) и Microsoft Corporation (1,47%).

Стоимостной объем сделок с гонконгскими ценными бумагами в ноябре увеличился на 75,89% и составил HK$1,03 млрд (эквивалентно $131,75 млн). Было заключено 233,92 тыс. сделок (+77,02%), количество активных счетов инвесторов достигло 27,9 тысяч (+25,96%). По объему торгов лидировали Alibaba (58,04% от общего объема торгов по гонконгским ценным бумагам в ноябре), XPeng Inc. (16,89%), JD.com (16,65%), Li Auto Inc. (14,92%), Baidu, Inc. (9,53%), Xiaomi (8,48%), COUNTRY GARDEN HOLDINGS (6,19%), Tencent (5,07%), NIO (4,16%) и Bilibili (3,16%).

В пресс-службе также отметили, что индекс SPB100, отражающий стоимость усредненного портфеля частных инвесторов на СПБ Бирже, в ноябре поднялся на 5,46%, до 694,27 пункта.