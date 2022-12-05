Утренний подъем российского рынка акций в течение дня был продолжен. Причем в лидеры роста выбились сразу шесть высоколиквидных акций, а обороты торгов по сравнению со средним показателем прошлой неделей выросли почти вдвое.

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Все говорит о том, что покупки акций начали очень крупные инвесторы. Потолок цен на российскую нефть введен, мировые цены на нефть пошли в рост, прибавив сегодня 1,2%, российский сорт Urals подорожал в два раза больше. Ожидаемое негативное событие свершилось, и оно пока оказалось не таким болезненным, как это казалось ранее. Таким образом, наиболее весомые риски ушли с повестки дня, что стало хорошим поводом для покупок.

Стоит отметить, что российские акции получили поддержку и извне. Китай начинает снижать излишние коронавирусные ограничения, что приведет к росту экономики Поднебесной и повышению спроса на сырье. Из анализа зарубежных СМИ складывается впечатление, что Запад устал от Украины, и пытается найти варианты урегулирования проблемы мирным путем.

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Если верны предположения о том, что сегодня рынком правил «крупняк», то с большой вероятностью рост Индекса Мосбиржи продолжится в ближайшие дни, поскольку серьезные инвесторы ведут покупки акций в течение нескольких дней из-за низкой ликвидности российского рынка акций.

Эти ожидания усиливаются тем фактом, что сегодня первые две строчки рейтинга наиболее выросших бумаг заняли обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, подорожавшие примерно на 4%. На шестом месте с результатом +2,5% расположился ВТБ, а на восьмом – Мосбиржа (+2,2%) Опережающий рынок рост акций финансового сектора говорит о преимущественно «бычьих» настроениях инвесторов.

Из нефтяных акций лучший результат показала «Роснефть» (+2,6%). Аналитики уже давно говорят, что компания фундаментально недооценена как минимум вдвое, а в нынешних условиях она сильно защищена долгосрочными контрактами с Китаем от недружественных действий Запада. Потенциал роста бумаги до ближайшего сильного сопротивления составляет чуть менее 10%.

Тем, кто верит в технический анализ, стоит завтра обратить внимание на «обычку» Сбера, которая завершила сегодняшний день в зоне сопротивления 140-143 руб. Пробой этого уровня может спровоцировать ралли в бумаге с целью ухода в район 200 руб.

На 2,8% подорожал «Норникель». Некоторые аналитики рекомендуют наращивать долю бумаги в среднесрочных портфелях лишь после того, как она уверенно закрепится выше 15 тыс. руб. До этой отметки ГМК осталось немного, всего 110 рублей.

На «китайском драйвере» подобрали «Русал» (+2,4%). Бумага также закрыла сегодняшний день на сопротивлении.

В целом же Индекс Мосбиржи прибавил за основную сессию почти 1,3%, закрывшись чуть выше психологически важной отметки 2200 пунктов. Сильное сопротивление расположено в районе 2250 пунктов.

Очень много аналитиков в своих обзорах пишут об ожиданиях «рождественского ралли», а оптимисты не исключают ухода Индекса Мосбиржи к 2400 пунктам к концу года. Но реализация тех или иных прогнозов будет во многом зависеть от цены нефти. Нефтяные же трейдеры ждут ответа властей России на введение потолка цен.

Российская валюта сегодня подешевела к доллару на 0,56% до 62,35 руб. за доллар, а к юаню - на 1,5%. Ослабление рубля, особенно к валюте основного торгового партнера РФ, также играет в пользу продолжения роста рынка акций.

Впрочем, пара доллар-рубль близка к техническому сопротивлению 62,5, пройти которое сходу вряд ли получится. От монетарных властей Поднебесной в любой момент можно ждать явных или скрытых шагов по недопущению укрепления национальной валюты на мировом рынке, которое ухудшает конкурентоспособность китайских товаров.