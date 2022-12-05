Оператор «Мегафон» продал свою долю в сети «Связной»

ПАО «Мегафон» вышло из капитала компании-ретейлера «Связной».

Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор оператора Хачатур Помбухчан.

«Все, что могу сказать: мы больше не акционеры "Связного", и наше решение с работой и с эффективностью самого "Связного" никак не связано», — заявил Помбухчан. Сумма сделки и прочие детали не сообщаются.

По словам Помбухчана, в последние годы «Мегафон» заметно продвинулся в развитии собственной розничной сети, которая полностью удовлетворяет потребности компании. Также он указал на то, что «Связной» не имеет отношения к телекоммуникационному рынку, при этом взаимодействие с ретейлером «отнимает время».

Топ-менеджер добавил, что у «Мегафона» остаются в силе коммерческие и партнерские контракты с сетью.

Агентство отмечает, что после начала спецоперации ряд производителей техники прекратил поставки в РФ; к июлю 2022 года «Связной» получил судебные иски на сумму 14,2 млрд руб. за невыполнение обязательств по различным контрактам, в том числе от компании «Вымпелком».

У «Связного» более 2,6 тыс. магазинов по всей России. По данным системы СПАРК, 69,25% сети принадлежит кипрской DTsretail Ltd, еще 24,8% — нидерландской Euroset Holding N.V. По итогам прошлого года выручка «Связного» составила 105,4 млрд руб., чистая прибыль — 15,2 млн руб. «Мегафон» стал совладельцем «Связного» в 2018 году, получив 25% + 1 акцию и два места в совете директоров.