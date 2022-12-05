Особенности применения бетона в строительстве

Это обусловлено тем, что бетон обладает высокой прочностью и долговечностью. Цена бетона в Москве и в других городах России может варьироваться в зависимости от марки, класса и присутствия добавок.

Достоинства бетонной смеси

Бетон является очень прочным материалом, который не пропускает воду. Его можно применять для строительства фундаментов, подвалов, заборов, стен, мостов. Бетон обладает повышенной устойчивостью к влаге и высоким температурам. Кроме этого:

он устойчив к резким перепадам температур;

отличается долговечностью и прочностью, но при этом она имеет небольшой вес, поэтому ее можно использовать для различных видов строительства;

состав бетонной смеси входят цемент, песок и щебень.

Бетон является очень распространенным строительным материалом. Он применяется для сооружения фундаментов, подпорных стенок, стен, перекрытий, лестниц, монолитных бетонных конструкций, для заливки полов, изготовления тротуарной плитки и так далее. Бетон обладает такими достоинствами, как прочность и морозостойкость. Благодаря этому он широко используется при строительстве зданий и сооружений. Не менее важным достоинством бетона является его низкая стоимость.

Применение бетона в строительстве

Бетон и железобетонные конструкции широко используются в различных областях строительства. Из него делают фундаменты, перекрытия, лестницы, а также стены и перегородки. При возведении зданий из бетонных конструкций используют как монолитный, так и сборный бетон. Монолитный бетон используют при возведении монолитных зданий. Сборный бетон применяют при изготовлении сборных железобетонных конструкций. Для заливки монолитных и сборных бетонных конструкций существует множество технологий.

Бетон применяется в гражданском, промышленном и сельскохозяйственном строительстве. С его помощью возводят различные здания и сооружения: жилые, производственные, торговые, административные, спортивные и другие. Он используется для заполнения швов между плитами перекрытий и для устройства фундаментов. В зависимости от назначения бетонные конструкции делят на несущие и не несущие. Несущие конструкции выполняют функцию передачи нагрузок на фундаменты или несущие стены.