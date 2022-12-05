Восстановлено движение по автомобильной части Крымского моста

По автомобильной части Крымского моста, которая была закрыта на ремонт после взрыва в октябре, утром 5 декабря началось движение.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Тамань». «5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Напомним, 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик. От взрыва загорелись семь топливных цистерн в находящемся рядом поезде на железнодорожной ветке моста. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, по ней движение возобновилось вечером того же дня, также практически сразу было восстановлено движение поездов. Для грузовиков через Керченский пролив доступны три варианта маршрутов: по альтернативному наземному пути через новые российские регионы, через паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Правительство РФ поручило завершить восстановление инфраструктуры моста, в том числе железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года.