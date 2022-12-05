Преимущества и особенности автопроката

Использование общественного транспорта для перемещения на большие расстояния связано с целым рядом неудобств, а частые поездки на такси обходятся дорого. Прекрасной альтернативой обоим вариантам является прокат автомобилей. Возможность арендовать транспортное средство имеется у каждого желающего, нужно только выполнять при этом определенные правила.

Условия проката авто

Условия получения транспортного средства во временное пользование зависят от нескольких факторов, включая его марку, характеристики, а также срок аренды. При краткосрочном прокате оплата начисляется посуточно либо поминутно. Долгосрочная аренда авто обходится существенно дешевле каршеринга, особенно с учетом предоставляемых скидок и бонусов.

Взять автомобиль напрокат может водитель, возраст которого составляет не менее 21 года. Чтобы заключить договор аренды, он должен предъявить паспорт и водительское удостоверение. Машину нужно вернуть в полной исправности с тем же количеством топлива точно в срок в предварительно оговоренное место. В отдельных случаях допускается возврат авто без мойки и дозаправки.

Если арендатор желает продлить время пользования машиной, то он должен предварительно известить об этом арендодателя. Данное требование обусловлено тем, что владеющая машиной компания может отказать клиенту в продлении из-за уже оформленной брони на нее для следующего клиента. Пользоваться арендованным автомобилем можно только в территориальных пределах, указанных в договоре. У каждой стороны должна быть возможность связаться в любое время с другой стороной для оперативного решения проблем, касающиеся состояния автомобиля, аварий и пр.

Преимущества проката авто

Высокая популярность автопроката объясняется тем, что зачастую временная эксплуатация машины оказывается гораздо выгоднее, чем езда на собственном автотранспорте или на такси. Взять машину напрокат можно как вместе с водителем, так и без него. В число важнейших преимуществ данной услуги входят: