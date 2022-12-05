Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Он был внесен в Госдуму 28 сентября и принят в в третьем, окончательном чтении 24 ноября.

Согласно закону, в 2023-2025 гг. доходы бюджета составят 26,1-27,9 трлн руб., а расходы — 29,0-29,5 трлн руб. ежегодно. Тем самым предполагается, что федеральный бюджет будет сведен с дефицитом в объеме 1,3-2,9 трлн руб. По отношению к ожидаемому ВВП объем дефицита оценивается на уровне 2,0% в 2023 г., 1,4% в 2024 г. и 0,7% в 2025 г. Вместе с тем, несмотря на сохранение дефицита бюджета (т.е. превышения объемов средств, направляемых бюджетом в экономику, над объемом изъятий из нее), предлагаемую налогово-бюджетную политику трудно назвать стимулирующей — и прежде всего потому, что значительная часть предлагаемых изменений направлена на повышение нагрузки на экономику, отказ от роста бюджетных расходов, а также от роста инвестиций с использованием средств ФНБ.

Расходы бюджета в 2023-2025 гг. останутся примерно на том же уровне, что и в текущем году. Согласно документу, его расходы в 2023 г. увеличатся только на 0,2%, в 2024 г. — на 1,3%, а в 2025 г. они сократятся на 0,6% к предыдущему году.