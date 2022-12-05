«Сноб» назвал победителей премии «Сделано в России — 2022»

На сцену выходили молодые актеры, которые по очереди читали стихи Агнии Барто, Николая Заболоцкого, Бориса Пастернака. В конце детский хор исполнил песню «Прекрасное далеко» из фильма «Гостья из будущего».

Марина Геворкян, издатель проекта «Сноб»: «Сегодня мы уже в одиннадцатый раз отметили тех, кто создает и реализует себя в России. Мы бы хотели наградить абсолютно всех номинантов, каждый из них этого достоин. Эти люди и компании формируют не только наше сегодня, но и наше завтра. Если порой нам тревожно заглядывать в завтра, давайте думать о послезавтра. Оно точно будет. Оно уже наступило, как минимум на этой сцене. И сделано в России».

Среди победителей премии: сериал «Трудные подростки-3», Бренд одежды Colorplay (Москва), Изобретатель сурдоперчатки Данила Фоминиченко (Москва), Пекарня Brod (Мурманская область), Сидры Максима Брехта (Московская область), Отель Baikal View (Иркутская область), спектакль «Слуга двух господ. Russian edition», Театр им. Пушкина (Москва), литературный портал «Полка: О главных книгах русской литературы» (Москва), оператор информсистемы цифровых финансовых активов Atomyze, группа «Диктофон» (Москва), онлайн-сервис «Просто спросить» (разные города), «Пакгаузы» на Стрелке в Нижнем Новгороде (Нижегородская область), грантовая программа для малых городов СУЭК, социально-инклюзивный проект «Теплее вместе» (Санкт-Петербург).