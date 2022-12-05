Центробанк повысил курсы валют

Банк России установил на 6 декабря официальный курс доллара на уровне 62,1849 рубля, курс евро — на уровне 65,5205 рубля, юаня — 8,93 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 3-5 декабря, курс доллара повышен на 41 копейку (с 61,7749), евро — на 53 копейки (с 64,9868), юаня — на 15 копеек (с 8,78 рубля).

При этом регулятор понизил учетные цены на золото ― до 3 568,23 руб./грамм (с 3 581,25 рублей); на платину ― до 2 013,28 руб./грамм (с 2 067,54), на палладий ― до 3 746,67 руб./грамм (с 3 781,55). На серебро цена повышена до 45,19 руб./грамм (с 43,96);

