Цвета 2023 года по версии Pantone

Основные особенности цвета Viva Magenta

По словам Лори Прессман, занимающей пост вице-президента Pantone, этот безбоязненный и храбрый красный оттенок просто источает энергию, вселяя в людей радость и оптимизм с явной напористостью, однако без агрессивности. Такое воздействие можно уподобить сжатой в кулак руке, облаченной в перчатку из бархата.

По оценкам специалистов компании, воодушевляющий и мощный Viva Magenta цвет года 2023 по версии Pantone вдохновляет на эксперименты, электризует и способствует самовыражению без каких-либо ограничений. Он может быть охарактеризован как всеохватный, красноречивый, мятежный и смелый.

Использование Viva magenta в мире моды

На цветовом спектре Viva magenta располагается между розовым и красным оттенками. В результате проведенного исследования специалисты Pantone установили, что в мире моды пурпурно-розовые цвета уже получили всеобщее признание. Ранее в текущем году модный дом под названием Valentino, ведущий свою деятельность в Италии, выпустил пурпурно-розовую демисезонно-зимнюю коллекцию одежды, а на ресницах и веках моделей можно было увидеть сходные оттенки.

Джейн Бодди, которая работает в фирме Pantone прогнозистом тенденций, заявила, что Viva magenta является прекрасным цветом для отражения света, благодаря чему вызывает чувство гламура и фантазии. Он подходит для любых оттенков кожи и обоих полов. Раньше его считали подходящим цветом для щек или губ, но сейчас он стал использоваться для украшения глаз.

Причины, обусловившие выбор специалистов Pantone

Красный цвет обычно ассоциируется с решимостью и опасностью. Но розоватый оттенок Viva Magenta делает его менее воинственным, чем обычные красные цвета, в семейство которых он входит.

Джейн Бодди отметила, что ярко-розовый цвет встречается в окраске тропических растений и насекомых, хотя он и актуален для современного социума. Поскольку любой человек может вообразить оттенок Viva Magenta в мире природы, в нем присутствует определенное ощущение экзотики.

Компания Pantone, специализирующаяся на прогнозировании тенденций, ежегодно проводит выбор цвета. В своем последнем заявлении она отметила, что принятое в нынешнем году решение знаменует «бунтарский» настрой времени и символизирует восстановление популярности творческого экспериментирования после окончания коронавирусной пандемии.