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Urals и нефтянка плюют на «потолок»

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
5 декабря 2022, 11:09

Отечественные инвесторы быстро выкупили утреннюю просадку, проигнорировав начавшие сегодня действовать нефтяные санкции Запада. Российская нефть Urals растет опережающими темпами

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