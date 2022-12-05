Минувшие выходные были богаты на события. Страны ЕС после длительных мытарств согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. В принципе, как считают аналитики, это комфортный уровень для российских нефтяных компаний – значительно выше себестоимости добычи. Однако российские власти неоднократно заявляли, что Россия не будет продавать нефть на нерыночных условиях. Ждем сегодня заявления властей по этому поводу.
Urals и нефтянка плюют на «потолок»
Отечественные инвесторы быстро выкупили утреннюю просадку, проигнорировав начавшие сегодня действовать нефтяные санкции Запада. Российская нефть Urals растет опережающими темпами
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