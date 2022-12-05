В «АвтоВАЗе» рассказали, когда начнется выпуск кроссовера на базе Lada Vesta

Концерн «АвтоВАЗ» намерен вернуть на рынок Lada Vesta и Lada Largus, а также расширить модельную линейку семейства.

Об этом рассказал глава компании Максим Соколов, пишет Forbes.

По словам Соколова, новый кроссовер на базе актуальной версии LADA Vesta представят публике к 2025 году; в продажу он поступит до конца 2025-го. Автомобиль должен стать аналогом Renault Duster, производство которого прекратилось после введения санкций. Машина будет отличаться увеличенным кузовом, превышающим по габаритам вариант универсала Vesta SW Cross.

Глава автоконцерна сообщил также, что выпуск обновленной версии Lada Vesta NG запланирован на весну 2023 года, а осенью того же года на рынок может вернуться Lada Largus. Соколов пояснил, что речь идет о бензиновой версии. Электрический универсал e-Largus появится не раньше конца того же года, уточнил он.

Отмечается, что в ноябре «АвтоВАЗ» продал 21,7 тыс. автомобилей Lada, что стало лучшим результатом с начала года.

