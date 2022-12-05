В ближайшие выходные в Москве ожидается плюсовая температура

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в столичном регионе на текущей неделе ожидается постепенное повышение температуры воздуха и понижение атмосферного давления.

«Антициклон, который принес холодные воздушные массы в Москву и область, будет постепенно смещаться к востоку, а циклон западного происхождения медленно, но неуклонно, будет приближаться и оказывать влияние на европейскую территорию России, (...) и уже со среды ожидается изменение циркуляции и постепенное повышение температуры», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Специалист отметил, что если в понедельник, 5 декабря, в столице была зафиксирована дневная температура -7...-10, то во вторник, 6 декабря, ожидается -6...-8. В пятницу, 9 декабря, по словам синоптика, будет предположительно -1...-6.

«В субботу температура прогнозируется на 1-2 градуса выше нормы. Ночью около 5 мороза, а днем -1...-3 градуса, не исключены оттепельные явления. В воскресенье дальнейшее повышение температуры, днем уже можно прогнозировать температуру -3 до +2 градусов», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, давление в течение недели также будет стремиться к норме, — в понедельник оно превышало ее на 20 мм, — однако к выходным оно понизится примерно на эту же величину.

Ранее Вильфанд отметил, что такое холодное начало декабря, как в этом году, последний раз наблюдалось в столичном регионе 20 лет назад. По словам метеоролога, для Москвы это достаточно редкое явление, такая «суперхолодная погода» более характерна для Архангельска.