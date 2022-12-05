В Кремле заявили, что РФ не будет признавать введенный Западом потолок цен на нефть

Москва не намерена признавать введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». По его словам, в настоящий момент готовится решение по ответным мерам со стороны России. «Разумеется, очевидным является одно. Никаких потолков мы признавать не будем», — подчеркнул представитель Кремля.

Дмитрий Песков также отметил, что принятие решений по ограничениям стоимости энергоносителей из России — «шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков».

При этом он заверил, что введение потолка цен на российскую нефть не скажется на финансировании и ходе специальной военной операции.

«Экономика РФ обладает необходимым потенциалом обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции, и подобные меры на это не повлияют», — сказал Песков.

На минувшей неделе страны Евросоюза, G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне в $60 за баррель. С сегодняшнего дня, 5 декабря, решение вступило в силу наряду с эмбарго на поставки сырой нефти из России морским путем.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение западных стран, сравнил его с купанием в ледяной проруби. «Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студеной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть — утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом», — написал Медведев в своем Telegram-канале.