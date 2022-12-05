В Минобороны рассказали об успехах на Донецком и Купянском направлениях

Российские войска ведут успешные наступательные действия на Купянском и Донецком направлениях; в ЛНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, на Купянском направлении российские военные нанесли удар по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в Харьковской области; уничтожено 65 украинских силовиков.

«На Красно-Лиманском направлении решительными действиями российских войск сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Райгородка Луганской народной республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы», — отметил Конашенков. Уточняется, что потери противника за сутки на этом направлении составили свыше 60 военнослужащих убитыми и ранеными.

На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений, рассказал представитель Минобороны. «За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа», — сообщил он.

На Южно-Донецком направлении ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское, рассказал Конашенков. «В результате нанесения огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Юрьевка сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, а в районе Зверево (ДНР) сбит украинский МиГ-29. «Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Марьинка (ДНР) сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины», — добавил Игорь Конашенков.

Сообщается также, что в районе Парасковиевки (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а в районе Рай-Александровки (ДНР) — радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Под населенными пунктами Краматорск и Диброва (ДНР) поражены пункты временной дислокации иностранных наемников.

По данным Минобороны, всего с начала проведения военной операции на Украине уничтожено 339 самолетов, 180 вертолетов и 2 628 БПЛА, а также 391 зенитный ракетный комплекс, 6996 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3657 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7477 единиц специальной военной автомобильной техники.