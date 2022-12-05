Вице-премьер Новак: потолок цен на нефть является неэффективным инструментом

Даже потенциальное сокращение добычи нефти не способно повлиять на решение правительства России остановить торговлю данным видом топлива со странами, которые ввели ценовой потолок в отношении российского сырья.

Такое развитие событий является неприемлемым и противоречащим правилам рынка и ВТО, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24»

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Бойкотом по бойкоту

«Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу», — подтвердил вице-премьер тезис, ранее неоднократно звучавший от ряда представителей власти, в том числе из уст президента станы Владимира Путина.

«Хочу еще раз подчеркнуть, наша позиция неизменна. Неоднократно правительство говорило о том, что этот инструмент нерыночный, неэффективный, вмешивающийся в рыночные инструменты, противоречит всем правилам того же ВТО», — цитирует «Интерфакс» Александра Новака.

Он заверил, что кабмин подготовит механизм, запрещающий торговлю на условии ценового потолка на нефть. «Сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструмента price cap, независимо от того, какой уровень будет установлен. Такое вмешательство может привести к еще большей дестабилизации, дефициту энергетических ресурсов и снижению инвестиций. Оно может коснуться не только нефти, но и других продуктов, которые есть на рынке, коснуться не только России, но и других стран», — добавил вице-премьер.

«ЕС планирует бойкотировать российскую нефть, а мы планируем бойкотировать их решение, — подтвердил в комментарии “Эксперту” Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы “Влияние”. — Обе стороны будут внимательно следить, чтобы не появилось каких-то штрейкбрехеров, которые сорвут это противостояние. Вопрос здесь очевидно не только экономический, но и политический: на самом деле этот потолок цен вполне приемлемый, но нас он не устраивает концептуально. Данное решение, действительно, нарушает правила ВТО и принципы свободной рыночной торговли».

Как заметил эксперт, сейчас нефть просела в цене, и российская марка Urals торгуется в диапазоне 63,85 баррелей за доллар, а потолок цен от ЕС предлагается на уровне 60 долларов за баррель, при условии скидки от рыночной цены не менее 5%. Это значит, что Россия могла бы спокойно делать небольшую скидку и продавать нефть по 60 долларов за баррель. ЕС со своей стороны тоже начал делать уступки: разрешил Венгрии не соблюдать нефтяные санкции против России. Тем более, что они сейчас распространяются на перевозки российской нефти морем, а у этой страны выхода к морю нет.

В ближайшее время, уверен Никита Донцов, станет понятно, готов ли нефтяной рынок к резкому увеличению спроса и снижению предложения, а также диверсификации заказчиков. Ведь Россия, полагает политолог, ожидаемо перебросит свои высвобождавшиеся ресурсы на азиатские рынки, а азиатские поставщики попробуют охватить рынок Европы. Но в силу увеличения расходов на логистику, цены непременно вырастут.

Ситуация прояснится в январе

Учитывая неоднократно озвучивавшиеся заявления, что Россия не будет поставлять нефть в страны, вводящие потолок цен, рынок сбыта может сузиться до Китая, Индии, Турции (здесь есть нюансы), указала Екатерина Крылова, управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ. По ее оценкам, это приведет к снижению экспорта нефти из России на 1-1,5 млн баррелей в сутки и нефтепродуктов на 0,5 млн баррелей в сутки относительно предыдущего года.

Добыча нефти в России, продолжает аналитик, составит 9,6 млн баррелей в сутки против 10,7 млн баррелей в сутки. Основная причина для потери части экспорта — нехватка танкерного флота. Объем поставок в Азию будет подрастать, но плавно, за счет перенаправления их части, выпадающей в связи с европейскими санкциями, предположила Екатерина Крылова в беседе с корреспондентом «Эксперта».

Ключевой же вопрос, как считает Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», заключается в том, что именно будет «подразумеваться» под страной или компанией, которая применяет инструмент price cap. В базовом сценарии он ожидает, что страны, ставшие сейчас исключением в контексте эмбарго, в том числе Болгария и Хорватия, покупающие нефть из южной ветки нефтепровода «Дружба», а также Япония, получающая топливо благодаря участив в «Сахалине-2», продолжат и в дальнейшем использовать российскую нефть.

При этом объемы сокращения поставок из-за вступления в силу ограничений 5 декабря прогнозировать крайне тяжело, добавил аналитик, комментируя «Эксперту» ситуацию. В зоне повышенного риска около 1 млн баррелей в сутки, но точные цифры можно будет оценить не ранее января следующего года. Видимо, от этого будут зависеть и мировые цены на сырье.