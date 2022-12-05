Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на автомобиле

Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост.

Кадры поездки опубликовала пресс-служба Кремля.

Сообщается, что глава государства поговорил со строителями, которые занимаются восстановлением объекта, и проехал по мосту на машине. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту о ходе ремонтных работ.

Ранее сегодня стало известно, что по правой стороне автодорожной части Крымского моста, которая была закрыта на ремонт после взрыва, началось движение.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.

Правительство РФ поручило завершить восстановление инфраструктуры моста, в том числе железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года.