Владимир Ефимов: за три квартала 2022 года выручка компаний – резидентов ОЭЗ Москвы выросла в полтора раза

Выручка компаний - резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» по итогам января — сентября 2022 года выросла почти на 60% и превысила 31 млрд рублей. Об этом сообщил 5 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 9 месяцев 2022 года объем выручки компаний – резидентов ОЭЗ «Технополис "Москва"» превысил 31 млрд рублей. Это на 58% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда выручка составила 19,6 млрд. При этом по итогам второго квартала компании заработали 17 млрд рублей: то есть за третий квартал они почти что удвоили эту сумму», — рассказал Владимир Ефимов.

Быстрый рост этого показателя продемонстрировали предприятия отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «За 9 месяцев этого года производители микроэлектроники, локализованные на площадках столичной ОЭЗ, заработали более 12 млрд рублей. Напомню, что по итогам первого полугодия 2022 года выручка резидентов этой отрасли составила 5,5 млрд рублей», – рассказал он. По оценке Овчинского, на рост выручки повлияло то, что спрос на продукцию московских компаний постоянно растет, а сами промышленники быстро запускают новые линии и расширяют свои производственные площадки.

На втором месте по объемам выручки за третий квартал — производители медицинского оборудования и биофармы: в целом заработали более 10 млрд рублей. В тройку лидеров также вошли информационно-коммуникационные компании. Общий объем их выручки превысил 4 млрд.

«В целом резиденты ОЭЗ Москвы с момента начала своей деятельности заработали более 163 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда предприятия выручили 125 млрд рублей, темпы роста сохранились. Они снова составили более 30%», – дополнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев.

Напомним, технополис «Москва» занимает 5 территорий общей площадью более 223 га. Ее резиденты освобождены от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также от таможенных пошлин. А ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. По официальным данным, общий объем инвестиций компаний, локализовавших здесь свои производства, превышает 87 млрд рублей.