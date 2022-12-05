Власти ФРГ ожидают скачка потребления газа из-за сильных холодов на этой неделе

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) объявило «критическую» ситуацию из-за установившихся в стране холодов.

Об этом сообщается в ежедневном обзоре ведомства о ситуации с газоснабжением. Ранее власти ФРГ характеризовали положение как «напряженное».

«Стабильной» ситуация является при условии, что температура воздуха на ближайшие семь дней прогнозируется теплее, чем за последние четыре года; «напряженной» — на ноль-два градуса ниже средней за этот же период, «критической» — более чем на два градуса холоднее.

В BNetzA отмечают, что температура на предстоящей неделе будет на 2,38 градуса Цельсия ниже среднего показателя. В агентстве предупреждают о значительном увеличении потребления.

Цены на газ в Европе начали резко расти из-за прихода арктического антициклона. По словам экспертов, более мягкая, чем обычно, осень позволила коммунальным службам пополнить хранилища, но первые же затяжные холода подорвут эти запасы. Ухудшение погодных условий уже сейчас привело к росту конкуренции за топливо между Европой и Азией.