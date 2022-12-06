АФК «Система» создала группу компаний «CLT Девелопмент» для строительства деревянных домов

АФК «Система», которой принадлежит, в частности, лесопромышленная Segezha Group, создала группу компаний «CLT Девелопмент» для реализации проектов по строительству деревянных домов с технологией применения CLT панелей.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АФК, новое предприятие будет фокусироваться на реализации проектов коммерческой, в том числе гостиничной, и жилой застройки в рамках государственного и частного заказов. Также у «CLT Девелопмент» будут собственные проекты жилой и комплексной застройки.

В АФК «Система» рассказали, что группа «обладает всей необходимой инфраструктурой и компетенциями для возведения многоэтажных и индивидуальных деревянных домов по полному циклу».

Отмечается, что АФК «Система» уже построила несколько высотных домов из CLT панелей: речь идет о проекте общей площадью 6 тыс. кв.м в городе Сокол Вологодской области, а также апарт-комплексе на 2 тысяч кв. м. в Сарове Нижегородской области.

По словам гендиректора «CLT Девелопмент» Павла Карнауха, который ранее возглавлял ассоциацию «Русский лес», в ближайшее время планируется начать строительство зданий из CLT в ряде регионов, в первую очередь, в северных. «Мы ожидаем, что к 2030 году наши дома будут присутствовать в десятках субъектов Российской Федерации, а также будут востребованы за рубежом», — подчеркнул глава компании.

CLT панели представляют собой перекрестно-склеиваемые деревянные стеновые плиты и перекрытия для жилых и нежилых строений. Их производством занимается входящий в структуру Segezha завод «СоколСиЭлТи» в Вологодской области. Проектирование домов с использованием CLT-технологий возьмет на себя входящее в АФК «Систему» архитектурно-строительное бюро «Базис».