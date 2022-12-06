Акции дня: бумаги «ВСМПО Ависма» смогли взлететь

В лидеры торгов вышли акции производителя титана, компании «ВСМПО Ависма». По итогам сессии на Мосбирже во вторник, 6 декабря бумаги подорожали на +5,38% до 49 340 рублей за штуку.

Бумаги восстанавливали стоимость после падения, вызванного новостями о том, что компания Airbus может отказаться от закупок российского титана в течение нескольких месяцев.

Акции, вероятно, были поддержаны обратным выкупом (buyback), который проводит «ВСМПО Ависма». Компания впервые запустила обратный выкуп в 2020 году, как альтернативу выплате дивидендам. Тогда было решено выкупить акций на 5 млрд рублей, что сопоставимо с 2,25% от общей капитализации компании. При этом в свободном обращении (free-float) на Мосбирже находится лишь 9%, что дает еще большую динамику акций. В 2021 году buyback был продлен, поскольку за первый раунд удалось выкупить 88 тыс. акций на сумму около 4 млрд рублей. Продление выкупа дало возможность израсходовать всю выделенную сумму.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,55% до 2196,24пунктов. Индекс РТС опустился на -1,58% до 1097,09 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:47 мск составила 80,18 долларов за баррель (-3,02%). Российская валюта слабела – 62,97 рублей за доллар.