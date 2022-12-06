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S&P 500: «медведи» завершают ралли

Глеб Баранов
6 декабря 2022, 10:41

Основные фондовые индексы США закрыли день в заметном минусе. На фоне сильной экономической статистики некоторые участники рынка начали фиксацию прибыли от затянувшегося на полтора месяца «медвежьего ралли».

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