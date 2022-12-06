«Теперь мы снова продавцы», – написал вчера клиентам главный стратег Morgan Stanley и по совместительству один из самых раскрученных медведей Уолл-стрит Майк Уилсон. В начале года он предсказал снижение рынка, и сейчас продолжает говорить, что эта тенденция далека от завершения: 3000–3300 пунктов – его ориентир на ближайшие 5 месяцев для S&P 500.
S&P 500: «медведи» завершают ралли
Основные фондовые индексы США закрыли день в заметном минусе. На фоне сильной экономической статистики некоторые участники рынка начали фиксацию прибыли от затянувшегося на полтора месяца «медвежьего ралли».
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