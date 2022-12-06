На медвежьих рынках времен подъема ставок хорошую экономическую статистику часто воспринимают, как негативную: она повышает шансы на более серьезное ужесточение денежно-кредитной политики. И уже вторые торги подряд акции падают именно на подобном фоне. В пятницу рынки подкосили данные по занятости в США – вместо ухудшения они показали улучшение. В понедельник пришел черед активности в сфере услуг.
Уолл-стрит: таких хороших новостей рынок уже не выдержал
Фондовый рынок продолжает жить в режиме «хорошие новости – это плохие новости». В понедельник доходность казначейских облигаций подскочила, а акции рухнули на фоне неожиданного роста активности в сфере услуг США.
piqsels.com
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