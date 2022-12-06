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Уолл-стрит: таких хороших новостей рынок уже не выдержал

Глеб Баранов
6 декабря 2022, 00:01

Фондовый рынок продолжает жить в режиме «хорошие новости – это плохие новости». В понедельник доходность казначейских облигаций подскочила, а акции рухнули на фоне неожиданного роста активности в сфере услуг США.

piqsels.com