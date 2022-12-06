Антикризисные меры поддержки стройкомплекса в РФ будут продлены на 2023 год

Введенные в текущем году антикризисные меры поддержки в части нормативного и правого регулирования строительной отрасти в России показали свою эффективность, большинство будет действовать и в 2023 году.

Об этом сообщил замминистра Минстроя Сергей Музыченко, рассказали в пресс-службе ведомства.

По его словам, одна из ключевых задач поддержки — изменение системы управления проектами, направленное на объединение всех, зачастую разрозненных, этапов строительства. «Без этого нам не удастся добиться снижения издержек и ускорения инвестиционно-строительного цикла в тех объемах, которые необходимы сегодня для решения поставленных перед стройкомплексом страны задач. Принятые меры поддержки отрасли были в основном направлены именно на это», — подчеркнул Музыченко.

Отмечается, что снижение регуляторной нагрузки будет связано с цифровизацией и реализацией новых решений, в частности, с внедрением Единого перечня нормативных документов в строительстве и Цифрового реестра требований в отрасли. В 2022 году Минстрой занимался преимущественно исключением необходимости избыточных процедур и действий, пояснили в ведомстве.

В апреле в числе прочих мер поддержки строительной отрасли была запущена программа субсидирования ставок по кредитам застройщикам. Механизм предполагает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых, при этом на возмещение недополученных доходов кредитным организациям выделят субсидию, покрывающую 7,5% ставки. Мера будет охватывать кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 года.

Антикризисные меры включают и ряд других нововведений. Так, застройщики получат возможность регулировать порядок изменения проектной документации без повторного прохождения экспертизы при замене строительных ресурсов в связи с импортозамещением, что позволит не прерывать процесс строительства.