Вывод средств с ИИС впервые превысил взносы

Объем портфелей индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за III квартал снизился на 7% до 395 млрд руб., сообщается в обзоре показателей профучастников рынка ценных бумаг, подготовленном ЦБ. Причинами этого стали отрицательная переоценка российских акций в сентябре и вывод средств клиентами.

Клиенты вывели на 4 млрд руб. больше, чем внесли. Нетто-взносы на ИИС в III квартале 2022 года оказались отрицательными впервые с момента введения этого института в 2015 году.

Высокие оттоки средств в рамках доверительного управления сопровождались низкими притоками на брокерские ИИС. В результате средний размер такого счета в рамках брокерского обслуживания снизился за квартал с 70 тыс. руб. до 65 тыс. руб., а в рамках доверительного управления – с 210 тыс. руб. до 199 тыс. руб.

Значительная часть ИИС на брокерском обслуживании остается пустыми («пробными»). Данные отчетности профучастников-некредитных финансовых организаций показывают, что доля таких счетов за квартал почти не изменилась и составила 65%.

Их роль в масштабах отрасли постепенно снижается. В частности, доля ИИС от общего числа клиентов в брокерском обслуживании сократилась за квартал с 18% до 17%, а в доверительном управлении – с 56% до 54%.

«В условиях высокой неопределенности в экономике и снижения горизонта планирования розничные инвесторы не проявляли существенного интереса к трехлетним инвестициям в ИИС», – полагают эксперты Банка России.

