Основатель онлайн-кинотеатра «Иви» вошел в совет директоров шеринга самокатов Whoosh

Директор по развитию бизнеса и основатель онлайн-кинотеатра «Иви» Олег Туманов вошел в совет директоров российского шеринга самокатов Whoosh.

Как пишет ТАСС, Туманов был включен в совет директоров компании в прошлом месяце. Помимо него туда вошел бывший управляющий партнер АФК «Система» Всеволод Розанов.

В совет директоров Whoosh входят, помимо новых членов, четыре основателя сервиса — гендиректор Дмитрий Чуйко, IT-директор Егор Баяндин, заместитель гендиректора по общим вопросам Сергей Лаврентьев и замгендиректора по техническим вопросам Олег Журавлев.

Кроме того, в совет входят директор по стратегическому развитию оператора контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерообороту Global Ports, управляющий партнер инвесткомпании Ultimate Capital Евгений Зальцман и экс-гендиректор авиакомпании S7 Антон Еремин.

На следующей неделе, 14 декабря, Whoosh начнет торговать на Мосбирже бумагами. Общий размер IPO кикшеринговой компании может составить 5 млрд руб., рыночная капитализация по итогам первичного публичного размещения акций составит от 21 до 25 млрд руб.

Онлайн-кинотеатр «Иви» был основан Олегом Тумановым в 2010 году. В 2021-м выручка компании составила 12 млрд руб., увеличившись в полтора раза по сравнению с показателем 2020-го.

Whoosh — ведущий оператор краткосрочной аренды электросамокатов в России. Совокупная выручка компании в первом полугодии 2022-го выросла на 63% год к году, составив 3,2 млрд руб., при этом выручка от кикшеринга увеличилась на 39%, до 2,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA превысила 50%. Количество поездок за первые шесть месяцев года составило 20,3 млн, продемонстрировав рост в 1,8 раз по сравнению с первым полугодием 2021-го. Флот Whoosh в РФ на конец июня — 75 тыс. самокатов по сравнению с 41 тыс. самокатов на 31 декабря 2021-го.