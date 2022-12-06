Эксперт: даже если Украина письменно пообещает не обстреливать Запорожскую АЭС, ей никто не поверит

Переход Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ невозможен, так как данная организация не обладает мандатом на управление атомными станциями, заявив сегодня советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом») Ренат Карчаа.

Он обратил внимание, что подобный переход будет означать фактическую передачу станции под контроль Украины. Кроме того, это не будет регламентировано ни уставом МАГАТЭ, ни другими международно-правовыми документами.

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«У МАГАТЭ много мандатов, это организация про ядерную безопасность, но не про управление ядерными станциями, это не предусмотрено», — резюмировал Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, на прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе выступления на на международной конференции «Средиземноморские диалоги», проходившей в Риме, рассказал, что соглашение о создании зоны безопасности вокруг крупнейшей в Европе Запорожской АЭС может быть достигнуто в ближайшее время. До того генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев допускал, что обсуждаемая модель безопасности будет исключать любые обстрелы станции.

Еще в середине ноября МАГАТЭ приняло очередную резолюцию по ЗАЭС, в которой призывало РФ «немедленно отказаться от своих необоснованных претензий на право собственности на эту станцию». Россия и КНР проголосовали против резолюции, а Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, ЮАР, Кения и Намибия воздержались, указывает ТАСС. Постпредство России в Вене назвало резолюцию агентства выходящей за рамки его полномочий.

Между тем, министр обороны России Сергей Шойгу сегодня в ходе селекторного совещания с руководством вооруженных сил назвал продолжающиеся атаки украинской стороны на ЗАЭС проявлением ядерного терроризма. «Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения. Вместе с тем некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции», — признал глава Минобороны. Крайний обстрел по сообщению администрации Запорожской области был зафиксирован во вторник.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заметил, что сейчас становится очевидно: выдвижение подобного предложения — еще один знак, что МАГАТЭ «подыгрывает» западной стороне и Украине в конфликте.

«Насколько они могут управлять? Никогда не было подобного опыта. До конца мы не знаем, умеет МАГАТЭ управлять или нет. Может, будут на месте учиться», — заявил он в комментарии «Эксперту». При этом Станислав Митрахович подчеркнул, что украинский расчет здесь абсолютно понятен.

«Они будут продолжать обстреливать АЭС, рассчитывая на то, что рано или поздно произойдет радиационная авария за счет повреждения хранилищ. Кроме того, Киев надеется: Запад не признает, что только Украина обстреливает станцию. Таким образом, они либо обвинят Россию, либо будут пытаться вынудить ее уйти с данной территории», — предположил эксперт.

Он также заметил, что, конечно, необходимо дождаться обнародования предложения по окончательному варианту договора сторон. В том числе в контексте возможного достижения компромисса при участии МАГАТЭ по созданию демилитаризованной зоны. Тем не менее, ожидать прекращения обстрелов пока не приходится. «Даже если Украина даст письменную гарантию, что обстрелов в ближайшее время не будет — разве кто-то в нее поверит», — заключил он.

Остается добавить, что в настоящее время на Запорожской АЭС проводятся ремонтные работы по восстановлению ее инфраструктуры после артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны ВСУ. Директором станции назначен бывший главный инженер украинского «Энергоатома» Юрий Черничук, официально перешедший на работу в «Росатом». Все реакторы ЗАЭС остановлены, идет строительство ЛЭП, которая соединит ее с Крымом. Ростехнадзор оценивает ситуацию на станции как напряжённую, но стабильную.