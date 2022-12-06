Fitch Ratings ухудшило прогноз роста мирового ВВП

Международное агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста мировой экономики на 2023 г. до 1,4% с ожидавшихся ранее 1,7%, отметив ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Также эксперты указывают на сложную ситуацию на китайском рынке недвижимости.

«Сдерживание инфляции оказалось более сложным, чем ожидалось, поскольку ценовое давление стало более масштабным. Центробанкам приходится проявлять твердость. Это вряд ли является позитивным фактором для темпов экономического роста», — указывается в обновленном Global Economic Outlook (GEO).

Прогноз по экономике США на 2023 год ухудшен до 0,2% с 0,5%, Китая — до 4,1% с 4,5%,« поскольку денежно–кредитная политика ужесточается более быстрыми темпами», говорится, в частности, в отчете.

Между тем для еврозоны прогноз на 2023 год поменяли на более оптимистичный: здесь Fitch Ratings ожидает роста ВВП на 0,2%, а не снижения на 0,1%, как сообщалось в сентябре. Поясняется, что корректировка связана с некоторым ослаблением газового кризиса в Европе. Вместе с тем подчеркивается, что ужесточение политики Европейским центробанком отрицательно скажется на уровне спроса в экономике.

«Риск дефицита природного газа в Европе и его нормирования этой зимой уменьшился, поскольку импорт СПГ резко вырос, а потребление газа упало. Но кризис далек от завершения, и высокие оптовые цены на газ продолжают тяжелым бременем ложиться на издержки фирм и бюджеты домашних хозяйств», — отмечается в отчете Fitch Ratings.