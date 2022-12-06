Форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии» подтвердил тренд на технологическую независимость

Организаторами Форума выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий».

В течение трех дней Форум посетили более 1500 человек. Более 8000 зрителей с разных регионов России, СНГ и стран БРИКС посмотрели мероприятие и деловую программу онлайн.

Выставка

В рамках Форума прошла крупнейшая в России выставка российских предприятий-производителей реабилитационной продукции и технических средств реабилитации. Реабилитационная отрасль - одна из немногих, в которой создан большой технологический задел, который позволяет решить проблемы, связанные с развитием элементной базы и разрывом цепочек поставок, и перенастроить все процедуры на российских производителей.

65 отечественных компаний представили современные разработки: протезы рук и ног с поддержкой нейроимплантов, экзоскелеты, мобильные помощники, электрические коляски, функциональные кровати, нейроимпланты для восстановления зрения слепым, адаптивную одежду и ортопедическую обувь различной сложности и другие инновационные изделия. Успешно прошли питч-сессии предприятий реабилитационной индустрии. Выставка показала, что российские компании уделяют особое внимание индивидуальному подходу в изготовлении изделий. Наличие собственных передовых разработок и высокий уровень технической экспертизы позволяет удерживать уровень импортозависимости на уровне 3-5%. Свои решения продемонстрировали «Моторика», «Метиз-Производство», Лаборатория Электроники «ЭлекЖест», «Силачлифт» «Реабилитик», «Орторент», «Сенсор-Тех», «Ортомода», «Исток Аудио», «Вертикаль», «Салют-орто», «Завод специального оборудования», «Орто-Космос», АО «Моспроп», «Круст» и другие.

1 декабря 2022 г. состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии «Надежда на технологии». Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова вручила награды организациям, внесшим значительный вклад в развитие и продвижение реабилитационной индустрии и доступной среды. Награды получили группа компаний «Исток-Аудио Интернешнл», Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логосвос», «Северо-Кавказский университет» и компания «Метиз производство». Также, были отмечены «Протезно-ортопедическое малое предприятие «Ортез», «Кидаркит», «Потрус», «Тюменский государственный университет» и «Моторика».

По итогам интерактивного голосования победителем в номинации «Лучший продукт выставочной экспозиции» стала компания «Московское протезно - ортопедическое предприятие» с продукцией протезирования для животных. За нее проголосовали около 800 человек.

Деловая программа

Форум стал площадкой для эффективного диалога разработчиков, изготовителей и потребителей продукции реабилитационной индустрии. На 20 экспертных площадках выступили более 150 спикеров. 30 ноября состоялось пленарное заседание «Технологическая независимость реабилитационной индустрии. Формирование инклюзивного и соучастного сообщества» с участием Дениса Мантурова, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации. Темой обсуждения стали технологической независимость реабилитационной индустрии, помощь малому и среднему бизнесу и перспективы импортозамещения. Мнениями поделились представители Министерства промышленности и торговли, Министерства спорта, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты и других государственных структур, а также Национальной Ассоциации участников рынка ассистивных технологий «АУРА-тех». В резолюции пленарного заседания было заявлено о разработке комплекса мер по формированию современной отрасли промышленной продукции реабилитационной направленности в 2023-2025 годах.

В работе Форума приняли представители Департамента труда и социальной защиты Москвы. Они посетили выставку и познакомились с новинками и прикладными изделиями.

Успешно провел работу «круглый стол» технических комитетов по стандартизации с участием представителей ТК-381 «Технические средства для инвалидов и других маломобильных групп граждан», ТК-144 «Строительные материалы и изделия» и Росстандарта. В рамках «круглого стола» прошла дискуссия по обеспечению доступной среды для инвалидов, построения системы государственного контроля и надзора за соблюдением требований доступности объектов.

Состоялось селекторное совещание по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В нем приняли участие 34 уполномоченных представителя субъекта Российской Федерации, представители ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» Минпромторга России, представители Федерального ресурсного центра по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, а также Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Также состоялись общественные слушания проекта сводного аналитического доклада о результатах формирования отрасли производства промышленной продукции реабилитационной направленности, в рамках которого подняли вопросы нормативно-технического регулирования, комплексного подхода к формированию услуг при подборе ТСР инвалидам. Были высказаны предложения расширить функционал механизма “Электронного сертификата” на сервисное обслуживание ТСР.

Сессия «Актуальные вопросы экспорта/импорта в современных условиях» прошла с участием торгпредств Индонезии, Малайзии, Индии, Вьетнама, Таиланда и Сингапура.

В «Детско--родительском дне» 1 декабря приняли участие более 100 детей-инвалидов и их родители, а также ребята из ЛНР и ДНР, которые проходят реабилитацию в образовательном центре «Созвездие». Юные участники Форума приняли участие в практическом мастер-классе компании «Первая мастерская», где вырезали из дерева, шлифовали и раскрашивали различные поделки, а затем посетили выставку Национального форума, где представлены производители технических средств реабилитации, и музей «Россия – Моя история».

Кибатлетика

В рамках форума прошли состязания и показательные выступления Чемпионата по Кибатлетике Участие с участием 118 спортсменов-паралимпийцев, в том числе из стран БРИКС.

В мероприятии приняли участие: